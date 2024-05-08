去年745假難民被捕　 涉店舖盜竊居多　今年首季拘151人

假難民禍港。根據當局資料顯示，2023年及2024年(截至3月底)，獲擔保外釋而獲發表格8的非華裔人士，大部分為免遣返聲請人。2023年全港被捕人數有745宗，最多的是西九龍總區，有386宗、其次是港島總區，有150宗。至於今年首3個月則共有151宗，同樣是西九龍及港島佔多數，分別為80及31宗。

因干犯刑事罪行而被拘捕的人數按月計算，去年11月最多，有81宗、9月有77宗。若以罪案類別分類，最多涉及店舖盜竊，2023年涉及193宗、今年首3個月亦有47宗；其次是涉及毒品罪行，2023年有99宗。

當局又指2024年第一季，持表格8的非華裔人士因干犯刑事罪行而 被捕共有151人，較去年同期下跌4%，涉及的罪行主要是 店舖盜竊、雜項盜竊及嚴重毒品罪行，當中5人涉及三合會案件，佔3%。持表格8的非華裔人士被捕人數與2018年及2019年同期比較分別減少147人及61人，跌近一半及3成。

另外，當局去年修例將勵顧懲教所納入為入境處羈留地點，使羈留名額增加33%至900個。另一方面，更新的遣送政策由2022年12月7日起生效， 至2024年3月底，入境處共遣送2401名聲請人離港，包括249 名根據更新政策遣送。2023年的遣送數字，較2022年大幅上升63%。