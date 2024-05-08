違劏房租管255個案　118業主成功檢控　收回2700公屋

公營房屋嚴重短缺，不少基層市民居於劏房，環境惡劣。房屋局局長何永賢今日(8日)在立法會二讀辯論《2024年撥款條例草案》時透露，有關違反劏房租管個案，目前有255個案、118個業主被成功檢控。

在加強打擊濫用公屋問題，房委會在2023年尾起實施措施，而在2023/2024年度，被回收單位數目超過2,700個，較之前2年大概每年1,300個增加大概110%，未來會繼續檢視有關措施。至於因種種原因歸還單位的，去年總數有1.5萬個，比以往的1萬個單位增加55%。

在勞福方面，勞工及福局局長孫玉菡指2024/25年度，政府投放在福利開支的經常性預算是1,274億港元，佔政府整體經常性開支22%，是各政策組當中位列第一。政府早前提出的資源效率優化計劃，將會由24/25及25/26年度，每年節省經常性開支1%。在不影響綜援和公共福利金等計劃的前提下，24/25財政年度的財政預算案，各部門需在26/27年度再削減1%的經常開支。

孫玉菡表示，明白營辦服務的非政府機構對預算案的關注，曾在今年3月份向各機構會面，親自講解一系列的紓緩措施，所有受資助機構在本年度須削減的數額，皆由社署承擔，明後兩個年度，機構的撥款額在5000萬港元或以下的，當中三份二可獲豁免，其餘三份一機構則分別削減2%或3%的經常撥款額。各紓緩安排由26/27年度開始，每年涉及的財政影響是1.9億港元，會長期由社署承擔。

政府在本年度投放在老服務的經常開支為160億港元，較5年前增加60%。政府會加強長者院舍和社區照顧服務，精神健康的支援措施，強化相關服務單位的員工培訓，提升處理複雜個案的能力，有關額外的開支逾6,000萬港元。

在加強支援照顧者方面，政府會繼續宣傳和推廣齊撐照顧者的行動，今年3月開始以南區和荃灣為試點，啟動關愛隊支援長者先導計劃，並陸續將個案轉介至相關的社福單位跟進，或協助有需要住戶安裝平安鐘等。他指政府會檢討成效，把計劃擴展至其他地區。政府在2024年第4季，邀請認可服務單位，為有需要長者提供日間暫託服務，社署會在全港的殘疾人士支援中心各成立一支專隊，安排特殊學校離校生在畢業前的6個月，主動聯絡照顧者，提供照顧者的相處技巧等培訓，連接社區的支援服務，為有需賈個案提供跟進服務，有關開支約1.1億港元。

為支援精神復原人士及其照顧者，孫玉菡指政府今年會加強朋輩支援服務，明年增設4間專為精神復原人士照顧者而設的親屬支援中心，每年的經常開支約2,600萬港元。支援在職家庭育兒方面，社署會分階段增設10所幼兒中心並將兒童託管服務擴展至各區，同時會增加社區保母的服務獎勵金，服務名額會倍增至2,000個，可受惠兒童達2萬人，措施涉及的全年開支為4.8億港元。政府正為應付強制舉報生效後可能增加的虐兒舉報個案做好準備，額外撥款每年1.86億港元元，社署會大幅提高寄養家庭的獎勵金，支援和培訓等，涉及的開支每年約1.74億港元。

孫玉菡指勞顧會在檢討418規定方面達成共識，加強保障較短工時的僱員權益。政府在上月底公布，採納最低工資委員會的法定最低工資檢討報告的建議，以進一步保障僱員收入。勞工處將在今年7月15日推出再就業津貼試行計劃，鼓勵更多中高齡人士投入就業市場，為了配合明年5月1日實施，取消強積金對沖安排，政府正全力進行籌備工作，包括構建政府資助計劃的資訊科技系統，和制定運作的細節，檢討破產欠薪保障基金的遣散特惠款項的上限。他說政府高度關注近期多宗致命工業意外，勞工處除展開調查，查找指相關持責者的法律責任，亦會因應意外性質而進行針對性的執法行動。