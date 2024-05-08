航空業首輪輸入1450外勞　預計第二輪勞工年中到港

在移民潮下人才流失嚴重，政府為補充人力缺失而推出措施引入外勞。勞工及福利局局長孫玉菡今日(8日)書面回覆質詢表示，截至今年4月，已有1,450名輸入勞工透過航空業計劃到港工作；至於計劃的第二輪申請，運輸及物流局共向27家合資格公司批出2,982個配額，相關僱主已開展招聘工作，預計第二輪獲批的輸入勞工將於今年6至7月開始到港工作。

孫又提到，自「補充勞工優化計劃」推出至今年4月30日，共接獲4,239宗申請，涉及申請輸入41,470名勞工，包括31,574名擬從事過往一般不得輸入的職位類別；同期優化計劃下獲批的申請為1,277宗，涉及8,586名輸入勞工，包括4,929名獲批從事過往一般不得輸入的職位類別。

此外，截至今年4月30日，除已獲批的申請外，於優化計劃推出後接獲的申請中，有1,028宗已展開或完成本地招聘，涉及申請輸入11,313名勞工。勞工處預計，絕大部分這些申請可於今年第二季完成審批，具體獲批數字則要視乎本地招聘結果及個案的申請內容。

議員姚柏良關注當局分別接獲、正在處理、批准及拒絕來自酒店、賓館及旅行社業界的申請宗數。當局指，截至今年4月30日，優化計劃下共接獲96宗涉及酒店和賓館業的輸入勞工申請，涉1,501人，其中32宗已獲批，涉568人，在61宗個案正處理中，沒有申請被拒絕，外勞主要職位包括房務員、侍應生及接待員等。