《撥款條例草案》三讀通過　首季消費增長緩慢　政府強調續節流

立法會今日(8日)三讀通過《2024年撥款條例草案》，財金官員會後表示，香港正值經濟轉型期，但機遇大於挑戰，因此要了解國際大局，他指近期資產市場明顯改善，希望穩中向好的勢頭可以持續，而中長期的預算案會聚焦於新質生產力。

財金官員在二讀發言時指國際環境然仍複雜，美國通脹放緩步伐停滯，制約聯儲局減息步伐，令息口持續高企，金融狀況繼續偏緊，但環球經濟表現比預期佳，為香港出口帶來支持。國際貨幣基金組織在4月份輕微上調今年環球經濟增長預測到百分之3.2，和去年增幅相同，而組織指出環球經濟前景風險繼續平衡，但要注意商品和食品加價飆升、核心通脹持續、利率上升令資產價格下跌，因此要注意國際金融穩定，經歷新冠疫情後，各個政府均出現大量赤字。

對於內地經濟方面，該官員指在今年首季按年增長5.3%，儘管出口表現波動，但投資和消費企穩，預期內地經濟增長可以做到全面百分之5。美國方面，內部需求穩健，勞工市場維持強韌，通脹回落的進程停滯，市場普遍預期聯儲局最快會在9月會才減息。歐元區方面，市場預期歐元區經濟將會輕微增長0.8%。亞洲區方面，他指大部分經濟體在第一季均繼續錄得擴張。

財金官員指香港受環球經濟影響非常大，本港經濟在今年第一季錄得溫和增長，實質本地生產總值第一季按年上升2.7%，經季節性調整後達到2.3%，出口方面錄的增長，而消費增長較慢，只有1%左右，可見第一季經濟環境平穩，訪港旅客數字在今年希望可以到5000萬人次，恢復到疫情前7成多。

在資產市場方面，該官員指去年樓市下跌6.8%，股票市場去年下跌3.8%，今年的通脹率和失業率較低，在經濟前景不錯、國家支持的情況下，因此「不需要被悲觀情緒過分影響我哋」，又指樓市措施推出後，樓價平穩，起到穩定的作用。

搶企業方面，該官員指截至今年3月尾，引進了約50間重點企業夥伴，投資超過400多億，創造的新增職位超過13000個，而投資推廣署也招來約380間公司，未來總投資估計有600億港元。搶人才方面，截至4月底，29萬個申請中批出18萬，已有12萬人來港。

該官員指香港投資有限公司定位和其他國家的主權基金不一樣，在招商引資過程，公司並不會投資和香港無關的企業。

公共財政方面，財金官員指有信心在3年內將政府財政恢復平衡，當中不包括發債所得收益，政府目前正落實一套財政整合政策，簡單而言是開源節流，預計8成的力度均在節流。每年削減1%開支，預計5年可削減468億港元，將政府開支的增長幅度由過去年度的約5%下壓到5年後，開支增長只佔經濟增長的2.2%。該官員又指公務員編制由2021/22年開始0增長，首長級職位佔公務員總編制少於百分之一。

對於有評論指政府發債度日，財金官員指發債所得不會用作經常開支，只會用作投資項目和基建工程，而政府借貸比率只有9至13%，與任何先進經濟體比較都少。