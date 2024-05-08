大灣區青年就業計劃恒常化接718份入職通知　最多人投身商用服務

政府2021年試行「大灣區青年就業計劃」，並自2023年3月起恒常化，以鼓勵在香港及粵港澳大灣區內地城市企業，聘請及派駐香港青年到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。勞工及福利局局長孫玉菡今日(8日)書面回覆質詢時表示，恒常計劃共接獲718份入職通知，最多人投身商用服務業，佔整體約38%。

恒常計劃共接獲718份入職通知，入職青年按受僱行業劃分，最多人投身商用服務業，有275人，佔整體38.3%；其次為金融業，有184名青年入職，佔整體25.6%；教育服務業及進出口貿易亦分別有39人及28人入職。至於電子製品業則較少人入職，僅錄13人，佔整體1.8%。

為評估恒常計劃的成效，孫說，勞工處已委聘承辦商進行為期約3年的「縱貫研究」，跟

進參與計劃的企業和青年，了解青年的就業情況，並收集企業及青年對計劃的意見。首階段的研究已於今年3月展開。

此外，民政及青年事務局亦推出「青年內地交流資助計劃」，資助非政府機構舉辦青年在內地的實習活動，加深他們對內地就業市場、職場文化及發展機會的認識，協助他們訂立未來工作方向、累積工作經驗和建立人脈網絡。資助計劃在2024-25年度共批出75個涵蓋大灣區內地城市的實習項目，名額約2,600個。