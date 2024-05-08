智慧燈柱每支成本14萬　已發展地區將不會大規模更換

政府早在2017年已開展「多功能智慧燈柱」試驗計劃。有議員問及智慧燈柱的智能情況和成本，以及未來會否大規模更換智能燈柱。

議員陳月明今日(8日)在立法會提出書面質詢表示，她指據悉當前的大多數智慧燈柱僅有無線射頻識別標籤及地理二維碼標籤，其所配備的智能裝置並不完整，遂向創科工業局提問，會否考慮為該等智慧燈柱配備更多智能裝置。陳月明還指，據悉發現有多地區密集安裝燈柱，有同一街道安裝數十支智慧燈柱的情況，質疑安排是否合理。另外，政府早前有提過會在新發展區將智慧燈柱作為標準基礎設施，問及會否大規模的將已安裝的傳統燈柱更換為智慧燈柱。

創新科技及工業局作出書面答覆，表示智慧燈柱的智慧裝置是視乎不同局或部門所需收集或發放的實時城市數據而定。由於不同裝置的具體功能及範圍有所不同，會在同一街道上不同位置的智慧燈柱配置不同的智慧裝置，以達到最佳效果。至於每支智慧燈柱及其內部裝置的成本為每支14萬港元。

創新科技及工業局還表示，新發展地區會配置智慧燈柱，但已發展地區大規模換裝智慧燈柱則不符合成本效益，在技術和工程上亦不一定可行。只會日後在合適且需要的地方將傳統燈柱更換為智慧燈柱。