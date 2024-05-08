替代餐具檢PFAS致癌物　環境局擬邀供應商提交安全證明

首階段「走塑」下，食肆陸續轉用紙、甘蔗渣等替代餐具，惟外國有大學研究在部分非塑膠餐具樣本驗出致癌的全氟或多氟烷基物質(PFAS)。環境及生態局局長謝展寰表示，會考慮邀請供應商自願提交及相關質量或安全證書，以及分列出來供公眾參考。

謝展寰回覆議員書面質詢時指出，PFAS廣泛存在於各種各樣的人工產品，尤其有表面塗料的產品，例如衣物、食品包裝材料、煮食用具和各種塑膠產品等。根據國際科學研究和監管組織資料顯示，公眾因接觸含小量PFAS的商品而引致的健康風險十分低。

對於近日比利時安特衞普大學的研究，顯示當地市面的紙、竹、膠和玻璃飲管含有PFAS，根據推算，市民要持續並大量攝取飲管內所有PFAS含量，即每人每星期約300支飲管，才會超出歐洲的標準，所以市民在正常情況下毋須擔心。

對於坊間倡建立中央餐盒借用服務，環境局則指，要考慮市場供求、市民習慣、實際操作、成本效益等因素，政府暫時無意發展相關服務。港府會在大型活動、大學推行免費餐盒或餐具借用服務，培養自備餐盒的習慣。