逾萬米非必要欄杆過去3年遭移除　當局指可騰出更多行人空間

​運輸署曾在2019年至2021年初於中環和深水埗移除非必要的交通標誌和行人欄杆，並擴展至其他地方。當局回覆議員提問時表示，由2020年10月至2023年年底，其移除11,424米的非必要行人欄杆。運輸署指，設置行人欄杆的目的是引導行人橫過馬路，防止行人無意間從行人路走入行車道，藉此保障道路安全及管理交通。現時運輸署採取「最低限度方式」設置行人欄杆，旨在移除無助推展提升行人環境易行度政策的多餘欄杆及減少街道障礙物，以騰出更多行人路空間予行人使用。

另外，當局由2021年8月至去年年底共移除1,814個非必要交通標誌。運輸署指會根據《道路交通(交通管制)規例》(第374G章)，在不影響道路安全及交通管理的情況下在全港各區移除非必要的交通標誌。當交通標誌重複道路標記的訊息，該署便會考慮移除有關交通標誌。

運輸署續指，會繼續定期檢視轄下的交通標誌和行人欄杆，包括有關標誌和欄杆的功能、現行的指引、地點的意外紀錄、公眾的意見等，以判斷應保留、移除或更換有關交通標誌和欄杆。運輸署會按需要就移除交通標誌及行人欄杆的事宜透過各區民政事務處諮詢地區人士的意見。