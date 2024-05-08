西區迷你倉闢毒品儲存櫃　拘一男檢「喪屍浴鹽」等600萬元貨

海關早前鎖定一個位於西區的迷你倉庫，懷疑有販毒集團將之闢作毒品儲存中心，至昨日(7日)，關員持法庭手令搜查該迷你倉庫一個儲存櫃，並在櫃內尋獲約4.4公斤懷疑霹靂可卡因，以及約600克懷疑合成卡西酮，毒品總市值約600萬港元。

同日，關員在區內拘捕一名19歲本地男子，他報稱任職運輸工人，並是上述儲存櫃的租用人，相信已租借約3至4個月。海關相信，今次行動已阻截該批毒品流入市面。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。

據了解，合成卡西酮俗稱「喪屍浴鹽」，它的主要成分是麻黃鹼，在不少感冒藥中出現，用作通鼻塞及收鼻水。初次吸食會2天2夜不睡覺，並有噁心、嘔吐等反應，且一直處於精神興奮狀態。吸食後有強烈的興奮感，性慾增強，飢餓感減弱，且睡眠減少。濫用則會導致妄想、焦慮、震動、失眠、營養不良、脫水、發汗、腹痛、流鼻血和周身疼痛等。

有精神科醫生指，「喪屍浴鹽」屬中樞神經興奮劑，毒性很烈，會令人產生幻覺，可能做出喪屍般的失控暴力行為。