政府被斥借貸度日　議員指過度倚賴發債融資有風險

立法會今日(8日)通過有關借款條例有關發債上限5,000億港元的的擬議決議案。議員陳仲尼關注發行更多的債務，對公共財政發生的影響，指香港的債務水平可控，但不代表完全沒有風險，過度倚賴發債融資，只會增加債務負擔，更容易受到外圍金融波動同加息政策的影響。

陳仲尼指政府在2021年已透過綠色債券計劃上限提高至2,000億港元，今次再把上限提高至5,000千港元，考慮到未來須支付的利息和償還本金，政府必須審核規劃每一年的發債規模、年期及債務償還的現金流計劃。他指香港的債務水平可控，但不代表完全沒有風險，過度倚賴發債融資，只會增加債務負擔，更容易受到外圍金融波動同加息政策的影響。若如長期不斷的發債，財政儲備卻逐年下降的話，勢必影響香港的信用評級，有可能加重香港的借錢成本。

他又指在未來5個財政年度，分別可償還242億港元、448億港元、549億港元、1,063億元、1,078億港元。但根據2024所估算的財政赤字狀況來看，對未來經濟復甦的情況，難以在今日作出準確預計。他認為要對未來財政收入和盈餘能力能否達到預測水平，保持觀望態度，畢竟發債始終都要償還的，況且目前利息高企，長遠當局需推動升級轉型，鞏固原有產業的優勢，努力節流減省開支，量入為出達到收支平衡。

另一議員陳振英指擬議決議案通過後，政府將有5,000億港元的借貸上限，希望可增加人民幣發行的比例，料可為境外投資者提供更多優質投資選擇。另外可考慮全球因自然災害頻生、損失日益增加，發行巨災債券以轉移風險。

他又指現時巨災債券的市場活躍度更超過壽險債券。在亞洲，香港是巨災債券的主要發行地之一，政府在2021年推出為期兩年的保險相連資助先導計劃，為在香港發行合資格巨災債券提供成本資助，目前共發行4款巨災債券，共5.6億美元(約44億港元)，當中3款是由中資保險機構發行的，主要由內地保險機構和國際組織在本港發行巨災債券，未來為了進一步宣傳香港的金融優勢，吸引更多國際金融組織，內地地方政府，東南亞金融機構加入，政府可嘗試自身發行巨災債券，一方面可擴大債券供給，另一方面可提供應對重大災害的風險管理能力，冀相關政策局可予以研究。