空運逾千萬元毒品擬轉運香港　泰籍男大學生澳門機場被捕

澳門罪案不絕，一名男遊客攜帶價值逾千萬澳門元的大麻花等毒品入境，被當場拘捕。澳門執法部門今日(8日)表示，被捕男子昨日(7日)入境時經排查時從其寄存行李中檢獲約值1,080萬澳門元的大麻花等毒品，他承認曾收取報酬，並計劃將毒品經澳門轉運至香港。該案為近年來最大宗偷運大麻案，且首次發現含四氫大麻酚(THC)的大麻軟糖，案件有待跟進。

被捕男子23歲，姓Khamkamkaew，泰國籍，他涉嫌觸犯不法販賣麻醉藥品及精神藥物罪，案件送交執法部門處理。案情指，該男子昨日飛抵澳門機場後，在上午10時30分提取寄運行李箱後，形迹可疑並混入人群，在場執法人員隨即上前將其截查並帶到用X光機進行檢查。期間檢獲31包用透明膠袋真空包裝的大麻花，當中有22包用速遞袋作掩飾。同時發現4瓶標示為四氫大麻酚的大麻軟糖，共有60粒，重約112克。

涉案男大學生承認收取販毒集團報酬，於泰國機場接收上述毒品，打算經澳門轉運到香港，但拒絕交代其他細節。行動中，警方共檢獲大麻花10,448克，四氫大麻酚軟糖共60粒，黑市價值約1,080萬澳門元。當局將繼續追查販毒集團及其主腦下落。