向同夥透露擬殺警「趁亂啪兩條」　屠龍隊長供稱不悉炸彈近油站

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男1女不認罪，案件今日(8日)在高等法院續審。已認罪的黃振強續以從犯證人身份作供，指自己沒留意到炸彈近油站，不知炸彈威力。

黃振強昨日(7日)續接受辯方大狀盤問，庭上展示與案相關的訊息顯示，同案被告吳智鴻曾問黃，是否想殺執法人員，黃回答說「我諗住趁亂乘機啪兩條，永久棄」、「唔好畀我teammate(隊員)知」。黃今日在庭上說，無必要讓他們知道，他做這麼危險的事。另外，辯方問黃振強，有沒有留意到炸彈附近有油站，指出若引爆炸彈，後果不堪設想。黃指，沒留意到炸彈擺放位置鄰近油站，亦不知道炸彈威力。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國(反恐怖主義措施)條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。控罪串謀者包括黃振強。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023