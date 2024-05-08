約3.5萬人參與慢病共治計劃　擬增視光及物理治療服務

為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」自去年推出至今近半年，港府今日(8日)表示已有約3.5萬人參加計劃，並有500多名家庭醫生參與提供服務，逾70%共付額定在150港元或以下。

當局自去年11月13日起推出計劃，45歲或以上未被確診糖尿病或高血壓的市民，可於18區的地區康健中心登記，透過共付模式，在政府資助下於私營醫療市場接受篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進，市民僅負擔一定共付額即可。當局向立法會提交文件顯示，截至上周四(2日)，約3.5萬名市民已參加計劃，當中約2萬人完成了糖尿病及高血壓篩查，約8,000人被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓；同期有515名醫生參與計劃提供服務，當中97.4%將共付額定於350港元或以下、73.3%則定於150港元或以下。

文件亦披露，當局正籌備採購個人化的護士診所及專職醫療服務，包括視光師、營養師和物理治療師，暫定於今年第二季進行公開招標，預計於第四季開始由康健中心提供相關服務。

當局指，已在計劃推行3個月內進行前期檢討，收集服務提供者及參與者意見，並推出多項改善措施，包括優化資訊科技系統以簡化服務流程、容許市民直接在診所登記參加計劃及配對醫生、擴展計劃藥物名單等，亦於今年首季委託本地大學進行研究，評估計劃表現。局方表示，將適時檢視計劃服務模式及細節，審視是否擴大服務範圍，包括研究整合公營普通科門診公私營協作計劃，並正研究將衞生署的疫苗接種計劃、大腸癌篩查計劃、以及探討中的社區藥物名冊和社區藥房計劃，整合到一個共通平台，當中部分適用元素或會整合至計劃的服務中。