旅發局拓中東旅遊市場　推尊尚體驗指南　教坐直升機遊港

內地旅客遊港模式轉變下，本港開拓中東作為新興旅遊市場。香港旅遊發展局透露，訪港中東旅客不但消費力高，亦追求旅遊生活品味。局方因應需求，推出全新香港尊尚旅遊體驗網上指南，又針對沙特阿拉伯等中東國家宣傳推廣，並正與業界合作提升穆斯林友善旅遊配套及設施，期望吸引更多中東地區旅客來港。

旅發局總幹事程鼎一今日(8日)表示，訪港的中東旅客之中，80%以休閒旅遊及商務公幹為主要出行目的，他們不但消費力高，亦追求旅遊生活品味。藉著連接中東與香港的直航航班增加，加上本港擁有多項高端旅遊體驗，相信香港能夠吸引更多來自中東地區的旅客。

局方亦因應中東旅客喜歡高端旅遊體驗及行程，推出全新香港尊尚旅遊體驗網上指南「TRAVEL IN LUXE · HONG KONG」，精選多項充滿香港特色、凸顯生活品味的旅遊體驗，涵蓋藝術文化、探遊香港、親子體驗、尊尚私人服務四大主題。例如在戲曲中心享受貴賓式粵劇化妝與戲服造型、觀賞私人表演；乘坐直升機在空中探索香港；入住星級酒店豪華套房，專人安排私人購物體驗，並由米芝蓮星級廚師於私人廚房炮製美饌佳餚，及至「包場」暢玩主題樂園等。

旅發局本周又舉辦歷來到訪中東最大規模的本地業界訪問團，帶領超過30名本地旅遊業界「走出去」，前往杜拜參與國際旅遊業界展覽「Arabian Travel Market」，與當地旅遊業界建立連繫，洽談合作商機。局方亦邀請逾10名來自中東市場的企業家﹑旅遊業界等，於短期內親臨香港考察，率先感受香港的旅遊魅力，從而透過他們的脈絡，令更多中東地區旅客認識香港。