家長較少花時間家庭教育　團體倡日用1小時陪孩子成長

本港家庭多雙職父母，有團體進行「促進香港家庭家教家風研究」調查，發現近55%的受訪者家庭每天平均花「1小時或以下」的時間在家庭教育，接近88.33%的受訪者表示「孩子的媽媽」是家庭教育的負責人之一。然而，只有43.44%的受訪者表示有計劃及意識地向孩子傳授美德或者價值觀。團體認為，香港家庭平均每天花在家庭教育的時間略為偏少，亦只有較少家長會計劃地傳授美德和價值觀。建議家長平均每天進行最少1小時有意義且高質量家庭教育活動。

九龍婦女聯會於3月至4月間進行調查，收回739份有效問卷。研究發現，38.84%家長對教導孩子感到困難，37.35%的受訪者表示「孩子較受朋輩或媒體的影響」是最大的困難，另外分別有36.94%及34.37%受訪者認為「孩子功課繁重，沒有多餘時間」或「工作繁忙，沒有足夠時間與孩子相處」令家庭教育變得困難。

聯會建議應社會加大力度推動「家庭友善僱傭」措施，包括企業讓家長每年有2天時間處理家庭事務，以便家長陪同子女出席各項親子活動，增加他們進行家庭教育的時間、空間和機會。另外亦建議政府和社會團體可考慮將資源投放在具有家庭教育功效，同時又能吸引家長和小朋友的活動，並為產前產後的新手母親提供額外兒童心理及教育培訓課程，為經驗不足的家長提供更多配套。