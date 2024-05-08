政府停車場充電器收費後使用率僅7%　港府稱實際情況需時反映

政府停車場電動車充電服務去年底起逐步徵費，環境及生態局局長謝展寰今日(8日)表示截至今年3月，已有54個政府停車場實施充電收費，涉及逾1,000個充電器，餘下20個停車場的充電服務市場化計劃，預計在今年年中完成，而已徵費的充電器平均使用率僅約7%。當局指出，現階段數據只能顯示相關充電裝置短期使用率，實際使用率，需在實施一段時間後，才能在數字上反映。

議員陸頌雄書面質詢當局時指，有意見認為相關充電服務，每小時收費19港元至21港元屬過高，且充電效率欠佳。謝展寰回覆時表示，環保署去年底起逐步將74個政府停車場，共逾1,600個7,000瓦功率中速充電器，實施付費電動車充電服務。截至今年3月，已實施充電收費的政府停車場充電器，平均使用率約7%。

謝解釋，使用率受停車場的位置、使用率，電動車的數目，以及收費水平等多項因素影響。由於收費計劃剛開展，部分充電服務仍未收費，加上電動車使用者仍在適應轉變，現階段數據只能顯示相關充電裝置短期的使用率。實際的使用率情況需時反映。對於按時間收費的安排被批不合理，他指出，目前坊間私人充電站，因應商業考慮而其收費計算模式，收費水平亦會視乎地區、使用充電服務時段等因素而有所不同。

謝展寰續指，目前收費方案由營運商，參考同區電動車中速充電服務當時的收費水平而訂定，稍後時間可因應商業考慮及實際營運情況而調查，環保署會持開放態度與營運商討論可行的收費計算模式。另外，局方提到其他政府部門負責管理及營運超過900個充電器，亦正進行或研究逐步安排其電動車充電服務市場化。