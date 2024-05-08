泰國轉機攜510萬元大麻花迂迴到港　兩男女落網

執法部門留意到近期大麻毒品的檢獲量有明顯上升趨勢，相信販毒集團除了利用貨運途徑，從已經大麻合法化的北美或東南亞國家輸入毒品外，亦在網上招攬他人成為俗稱「飛機豬」，亦即安排他們假扮遊客，前往泰國等不同國家接收毒品，再以客運方式偷運毒品，當中有毒販更是有恃無恐，不採取任何偽裝遮掩，直接將毒品放入行李箱攜帶入境。截至今日(8日)為止，該近門已在8日內錄得3宗同類案件，情況令人咋舌。

執法部門經調查及分析，相信有販毒集團近日成功招攬想「搵快錢」的人士，從泰國運毒來港，遂於昨日(7日)在香港國際機場採取行動，截查2名剛離開泰國，經首爾轉機回港的男女(37歲及42歲)。執法人員在海關協助下，從該名男子攜帶的兩件行李內，分別檢獲22包和20包懷疑大麻花，毒品總重量逾24公斤，估計市值超過510萬港元。

初步調查相信，另一名女子雖無攜帶毒品，但她實質上是擔當監控者的角色，負責護送「飛機豬」將毒品帶回香港，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕他們。被捕人士現正被扣留調查，他們稍後會一同被暫控一項上述罪名，案件將於明日(9日)在西九龍法院提堂。據了解，被捕人士是收取數萬港元報酬協助販毒。

調查人員表示，該部門留意到，毒販除了會在本地招攬他人協助販毒，亦開始向內地及其他地方尋找合適的「幫手」。而在今次案件中，毒販為了增加執法部門的調查難度，安排「飛機豬」離開毒品來源地後，先經其他地區轉折來港，人員會密切留意相關趨勢，適時採取執法行動。