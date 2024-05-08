跳月台跳天台搵命博　飛躍道欠監管累街坊

極限運動「飛躍道」(又名「跑酷」)近年在港大行其道，部分誇張舉動令人側目。早前有人爬上輕鐵車頂自拍，幸未釀成意外，相關人士最後被判社會服務令；亦曾有法籍發燒友潛進港島半山區的大廈玩「飛躍道」，最終失足墮樓身亡 。不少市民向《東呼即應》表示，反對這些罔顧別人的危險行徑，認為應嚴懲。專業愛好者建議，有志者應經專門訓練，成為動作演員。有立法會議員則認為，應將「飛躍道」發展成規範化的運動項目，甚至派員參加國際賽事為港爭光。

上月網上瘋傳一段影片，一名男子懷疑在港鐵東鐵綫火炭站，進行又名「跑酷」的極限運動「飛躍道」(Parkour)，冒險跳越月台之間路軌。片段可見該名男子在一個月台上助跑，接着跳越超過3米距離橫跨路軌，到達對面月台，幸好沒有釀成意外。

去年7月，港島半山地利根德里一幢大廈，有外牆煤氣喉爆裂，一名法國籍男子倒斃於大廈天井位置，懷疑該名男子是一名飛躍道愛好者，在大廈玩飛躍道期間失足墮樓，壓爆大廈外牆煤氣喉管。若事件中導致煤氣洩漏引發火災，又或者壓中途人，後果不堪設想。

一種運動之所以流行，背後一定有其原因。當局在加強規管，確保公眾安全的同時，也應該推出措施，規範飛躍道這類的極限運動。例如提供場地，或者規定要有合資格人士在場，這樣發燒友就不用滿街跑到處亂跳了。而且搞得好，可以助力「盛事經濟」，例如之前在湖南張家界天門山，舉行了一場飛躍道大賽，不僅國內外頂尖選手雲集，還吸引大批遊客參觀，帶旺當地經濟。

看完青年跳火車軌的市民阿Bee認為，該人行為危險，隨時有火車撞過來也不知道，隨時出事。蔡小姐亦指危險，因為那個地方並不合適，他們不應該在那裏玩飛躍道。吳先生就指未經人同意走上去，發生意外的話只會累人累己，他亦反對該項極限運動，如失手了在輕鐵上墮進路軌，受了傷又延誤輕鐵不能前進，大大影響乘客及市民。

香港跑酷移動藝術協會會長Daniel指，很多飛躍道愛好者為了刺激和點擊率，進入私人地方拍影片，例如港鐵站、地盤及天台等，這並不是好事。玩飛躍道沒必要去這些地方玩，玩飛躍道亦不是為了博出位，而是用來預防突發事件，可以有自救和救人的能力。香港是一個講求法律的地方，玩飛躍道需要自律，否則就要承擔法律後果，通常都是罰錢，嚴重甚至要坐牢。

他指，近年很多人自學飛躍道，沒有專業人士在場保護與指導，很容易受傷。玩飛躍道需要循序漸進，不能一開始就跑上天台跳，應該在平地多多練習，直到(形成)肌肉記憶，穩定性高時，才能進一步增加難度。玩時亦要注意障礙物的安全性，檢查穩不穩，地上滑不滑等。而自己身體的狀況，鞋底有否像車胎般的石坑紋，以及現場是否有旁人經過等。

相關界別議員認為，對於做出涉及違法行為，或者影響他人安全的一些極限運動參與者，有關部門應該加強執法及教育。「跑酷」運動是「國際體操聯盟」其中一個正式項目，亦設有國際賽事，國際的教練班及裁判班等有正規的指導和體制。