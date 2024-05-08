持續無牌經營及嚴重阻街 油麻地廟街小廚及聯發小廚再遭封閉

油麻地兩間食物業處所「廟街小廚」及「聯發小廚」，因持續無牌經營及嚴重阻街，食物環境衞生署聯同相關部門，今日(8日)早上前往有關處所執行封閉令，移除可能引起火警危險的6個煤氣瓶及銷毀易腐壞的食物，截斷相關處所的食水及燃氣供應，並把所有出入口上鎖和加封。

涉事的「廟街小廚」位於廟街29至35號地下C至D鋪，而「聯發小廚」則位於該處A鋪，均屬無牌經營，加上長期霸佔行人通道及馬路，造成嚴重阻塞及環境衞生問題，對鄰近居民構成極大滋擾。在2022年7月至今年3月期間，食環署共接獲437宗有關該兩間食肆的投訴。針對其違規情況，署方同期共進行132次突擊執法行動，共提出306宗檢控。

食環署表示，一直就該兩間食物業處所的嚴重違規情況採取執管行動，並調配人手加強執法力度，惟兩間食肆仍然持續無牌經營及阻塞公眾地方，屢次違反《食物業規例》及其他相關法例。署方於上周四(4月30日)獲法庭頒布封閉令，封閉相關處所，以徹底終止其違規情況。食環署續指，封閉令不設期限，日後如相關處所的業主採取措施確保違規情況不再出現，可向法庭申請解除封閉。