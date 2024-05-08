流感及呼吸道病毒活躍　佛誕假期醫管局照開14間普通科門診

因應近期流感及其他呼吸道病毒仍然活躍，醫院管理局今日(8日)公布，公立醫院的服務需求持續上升，已啓動服務需求高峰期特別措施，包括增加人手、加開及靈活調動病床，應對急症室及住院服務需求上升等。局方又會在下周三(15日)佛誕公眾假期加強普通科門診服務，14間診所將繼續提供門診服務。

醫管局表示，公立醫院除了靈活調動病床，亦加強化驗服務、加強資深醫生於晚間、周末及公眾假期巡房，及加強支援入院、出院及轉院等，以加快病床流轉；增加普通科門診服務量；老人科會在急症室為長者提供評估和出院支援，社區老人評估小組則會為居住於院舍有需要的長者提供遙距診症支援。

下周三雖為佛誕，局方為應對市民在假期的求診需要及減輕急症室的服務壓力，會在14間普通科門診診所，例如貝夫人普通科門診診所、油麻地賽馬會普通科門診診所、戴麟趾夫人普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

局方又呼籲非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。