研究揭3年一檢可減逾90%子宮頸癌風險　機構籲定期篩查

有研究顯示，每3年進行一次子宮頸篩查，便已可降低逾90%患子宮頸癌的風險。

子宮頸癌是本港十大常見癌症之一，2021年有596宗新症、178宗死亡個案，大多由感染人類乳頭狀病毒（HPV）而引起，就算接種疫苗，亦不能預防所有類型的高風險HPV病毒。有研究顯示，每3年進行一次子宮頸篩查，便已可降低逾90%患子宮頸癌的風險。

香港癌症資料統計顯示，2021年本港有596宗子宮頸癌新症、178宗死亡個案，是第7大女性常見癌症，世界衞生組織轄下國際癌症研究機構（IARC）估計，2020年全球有超過60萬宗相關個案。有機構於本周（6日至12日）舉辦「女性檢測周」，不同參與機構均提供篩查服務優惠。機構提醒，相比柏氏抹片檢查，HPV DNA檢查靈敏度更高，能檢測出高危HPV病毒，有助評估子宮頸癌風險，呼籲25至64歲曾有性經驗的婦女，應定期接受子宮頸篩查。

子宮頸癌多由感染HPV引起，若子宮頸內的細胞受HPV侵襲，就可能產生異常細胞，形成子宮頸上皮內瘤，若不加理會，就有可能發展成為癌細胞。而持續感染HPV，會增加患上子宮頸癌的風險，感染高危型HPV病毒（即HPV16及HPV18型）的女性，是沒有感染女性的35倍，有研究指出，約70%子宮頸癌個案均由HPV16及HPV18型病毒感染引起。

HPV疫苗可防止感染，但並不能預防所有類型的高風險HPV病毒。有國際研究均揭示，只要維持每3年進行1次檢查的習慣，便可降低91.8%患子宮頸癌的風險，若每年1檢更可進一步降低96%患癌風險；另一項研究亦顯示，對於35至64歲的女士，若能積極進行子宮頸篩查，與沒有檢查相比，能減低92%因患子宮頸癌而死亡的機會。