市民憂逼爆　「要轉車梗係唔方便」

港鐵觀塘綫部分路段需更新設備，7月28日太子至何文田站列車將全日停止服務。有市民憂慮當日或有大量乘客在太子站轉車，或逼爆車站；亦有市民認為工程僅一日，認為問題不大；不過，有遊客指出門一般會做出行攻略，因為不熟悉香港的鐵路系統，若港鐵在暑假中有車務大動作，估計外來訪港可能會較無措。

市民李女士平日會由旺角站乘車到黃埔站，當日要在油麻地轉搭巴士才能前往黃埔站，她直言，「要轉車梗係唔方便，但係有（更新設備）需要嘅都冇辦法」，又指自己通常在非繁忙時間乘車，不太擔心到時人多。

市民廖先生一般會由太子站乘車前往黃埔站，他指港鐵工程只有一日，問題不大。

市民林小姐則表示平日大都由觀塘站搭乘車到佐敦站，期間須在太子站轉線，她認為太子站空間不大，擔心當日站內太多人轉線，人多擠迫，且前往油麻地及黃埔或要轉乘巴士，不太方便。

廣州旅客吳先生昨特地到香港觀看演唱會，他表示出遊一般會做攻略，預先查找路線。對於港鐵將暫停部分列車服務，吳先生認為，對於不熟悉香港鐵路的遊客有影響，稱內地通常以數字命名鐵路路線，香港則以目的地命名；若果列車不經相關地方，容易有混亂。