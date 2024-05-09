東方日報A1：觀塘綫7‧28硬件大更新　太子至何文田停運

港鐵將於7月28日暫停部分鐵路站服務，以更新已投入服務超40年的觀塘綫油麻地站附近隧道基建設施，期間觀塘綫太子至何文田站列車將暫停服務，但乘客仍可轉乘荃灣綫或屯馬綫前往受影響車站，九巴亦會提供免費巴士服務來往油麻地站、何文田站及黃埔站，由於當日是星期日，並已進入暑假，港鐵估計，市民當日候車時間平均多約2至12分鐘，有信心工程準時完成，列車服務於翌日、即7月29日星期一恢復。港鐵又預告，未來兩、3年可能還會安排一至兩次類似工程。有議員認為相關工程具迫切性，屬「應做必做」，冀港鐵當日加派人手疏導乘客，尤其是太子站當日人流壓力巨大。

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，工程當日正值暑假期間的星期日，大部分市民毋須上班上學，期間觀塘綫太子至何文田站列車將全日暫停服務，觀塘綫太子至調景嶺站，黃埔至何文田站的服務仍會維持，乘客出行可透過轉乘荃灣綫或屯馬綫前往受影響車站。

李強調，港鐵整個鐵路網絡98個車站均開放，形容工程期間仍「站站有車搭」。並舉例，一名市民若由荔景站前往黃埔站，當日可乘東涌綫到南昌站，再於南昌站轉乘屯馬綫到何文田站，然後自何文田站轉乘觀塘綫到黃埔站，全程行車時間約27分鐘，較平時路線僅多約5分鐘。港鐵當日還會與九巴合作，提供免費乘搭8號和30X號線指定範圍的巴士服務。

7‧28當日，太子站作為觀塘綫與荃灣綫唯一轉車站，料人量空前，李婉玲表示，當日會視乎太子站人流，拉疏觀塘綫班次，亦有機會增加屯馬綫班次以疏導人流。她估計，乘客在部分停運措施下平均會用多約2至12分鐘，建議市民在當日出門前，透過「MTR Mobile」應用程式或網頁尋找替代路線資訊，港鐵當日亦會安排額外職員協助乘客。

港鐵公司車務工程維修總管李劍雄表示，是次工序涉及早期興建的鐵路線隧道設施，位於觀塘綫油麻地站附近一個「交叉渡綫」（即列車轉換軌道的位置），更換超過50個用作懸掛電纜的大型金屬吊架。他表示，金屬吊架位於隧道頂部約7米高，由通車使用至今已超過40年，雖然現時狀態良好，但考慮到其資產狀態及生命周期須作更新，他形容工程繁複，必須一氣呵成完成，不能依賴收車的「黃金兩小時」進行。

李又稱，團隊有信心在停運的28小時內可以完工，即使未能完成工程，港鐵會先進行緩解工程，以恢復列車服務為首要考慮。若當日有惡劣天氣如八號風球，港鐵會將有關工程順延一個星期。他又指，今次工程是2023至2027年650億系統更新保養計劃一部分，未來兩、3年可能還會安排一至兩次類似工程，港鐵會審慎評估工程細節，盡量減低對市民影響。

議員張欣宇指工程有迫切性，因為觀塘綫的設計壽命約有50年，現已使用約40年，已是「應做必做」，若等到問題出現才進行維修，屆時或有安全風險或不可控的情況出現，成為「計時炸彈」。他續稱，停車當天是周日，相信車站人流較不繁忙，預料港鐵能妥善安排、合理管理，希望港鐵能加密荃灣綫及屯馬綫班次，同時在關鍵車站安排足夠人手疏導乘客。他又指，荃灣綫亦有同類更新工程，期望港鐵能吸取是次經驗，盡早完成荃灣綫的更新工程。

議員陳恒鑌理解港鐵更換設施是要令鐵路更加可靠，希望港鐵事前做足措施，安排足夠巴士班次，並確保工程能如期完成，避免7月29日星期一影響市民上班。不過，他亦憂慮，太子站月台及設施的承載力是否能應付轉車人流，希望稍後再跟港鐵進行深入了解和討論。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：