港鐵有信心28小時完成設備更新　預告3年內再有同類更換工程

港鐵將於7月28日暫停部分鐵路站服務，以更新已投入服務超過40年的觀塘綫油麻地站附近隧道基建設施，期間觀塘綫太子至何文田站列車將暫停服務。港鐵公司車務工程維修總管李劍雄今早(9日)在電台節目表示，油麻地站交叉道綫有很多電纜，需要隔離太子至何文田站的電區電力系統，工程涉及電纜本身、架空天線移除及重置等，可一次過更換4個車站由開綫以來使用至今的金屬吊架，測試後確定運作正常方可投入服務，有信心在28小時內完成。他重申，港鐵會審慎及規劃不同設備及生命周期，未來三年有同類設施需要更換，會吸取今次經驗，屆時會再公布詳情。

同場的港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，工程當日觀塘綫列車服務間距將變疏，調景嶺至太子站由以往每3分鐘一班改為5分鐘一班，荃灣綫車務間距亦會多半分鐘。太子站是觀塘及荃灣綫的唯一轉車站，若由調景嶺站出發要在旺角轉車的乘客，當日需要以太子為終點站，在職員指示下到另一月台轉往荃灣綫。港鐵會與巴士公司合作，來往油麻地至何文田的8號線將全日免費，來往油麻地至黃埔方面亦有指定巴士站提供免費服務。屆時視乎太子站人流或車務狀況，再決定有否需要加密屯馬綫列車服務。

議員張欣宇提到，鐵路系統設施設計壽命約50年，觀塘綫的組件至今已使用40多年，形容是合適更換時間。是次工程屬結構組件更換，而非軟件更新或設備調節等，相信只要完成更換，便可即時使用。港鐵與九巴合作提供接駁巴士服務，替代方案充足，增加列車服務間距亦可避免太子站過分擠迫，加上毋須完全關閉車站，料對交通影響不大。