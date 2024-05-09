消息指行會已通過防建造業拖糧草案　短期內交立會首讀

本港建造業不時有「拖糧」情況出現，政府擬訂立《建造業付款保障條例》，並引入一套機制，迅速解決付款爭議，以改善建造業供應鏈上各持份者的現金流問題，料今年上半年提交草案到立法會。消息指，行政會議日前已通過有關方案，短期內會提交至立法會首讀。

發展局去年11月提出建議規範合約條款，包括禁止「有條件付款」、設立一個由獨立第三方負責的迅速審裁機制、規定付款方須在收到申索方申索後30日內回應，60日內付款、如付款方未能在付款限期前支付其已經承諾或已被裁決給申索方的款額，申索方有權減慢工作進度或暫時停工。

發展局今年4月召開條例專責小組會議，就擬議規例的具體方向及保障機制的運作模式進行匯報，各公營機構、發展商、承建商、分包商、工程界等持份者均支持早日向立法會提交條例草案。據悉，行會已通過草案內容，與政府最初提出的框架沒有顯著差異。

立法討論長逾10年，政府2015年曾就立法工作啟動諮詢，但多年未有回音。發展局表示，正按早前向立法會介紹擬議《建造業付款保障條例》的框架內容作最後準備，爭取短期內將草案提交立法會。