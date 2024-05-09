4成打工仔隱形加班無補水　工會倡以佔用時間及付出勞動釐定補償

線上工作愈趨普遍，有議員在立法會質詢時關注打工仔線上隱形加班情況。有工會今日(9日)公布一項調查，發現有60%打工仔的工作有以外要求，其中40%並沒有任何補償。工會建議按「明顯佔用時間」及「付出實質性勞動情況」作指標，促請政府參考內地及海外案例進行研究，並由公務員試行。

工會理事長黃國今早在電台節目表示，現時線上加班情況愈來愈普遍，至於要判斷隱形加班與否，可以「明顯佔用時間」及「付出實質性勞動情況」作指標。他舉例，內地一宗最高人民法院的相關案例，顯示事主工作時間以外需要回覆查詢，最後通過與客戶的聊天紀錄，以及紀錄顯示的工作時間作標準以進行界定，最終確定屬隱形加班，認爲有關案例值得參考。

黃續指，歐洲一些先進國家也有相關安排，但需要結合香港的實際情況。惟他強調，純粹的溝通和打電話，不應算作隱形加班，必須有明確具體的工作量和工作時間，希望政府能夠進行相關研究，並在公務員中試行，繼而完善勞動法。

浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光則表示，專業人士較難分割辦公時間，故就如何補償方面，建議提供獎賞從而提高員工參與度。