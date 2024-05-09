法庭頒令禁《願榮光》　行會成員指若用於鈴聲應即刻更改

政府早前就與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》，申請臨時禁制令被拒，提出上訴後，於昨日(8日)獲裁定上訴得直，批准有關禁制令。有行會成員今日(9日)表示，判決所禁止的並非歌曲本身，而是有相關行為的意圖，若市民明知該首歌的性質仍設定為手機鈴聲，則應立即改掉，因市民有責任避免歌曲在公開場合被其他人聽到；又認為若音樂平台仍有相關歌曲供人下載，會有法律風險。

該行會成員表示，禁制令所禁止的是與該首歌曲有相關意圖的行為，強調是行為而決定該人是否違法，不會因電腦存有該歌曲而被捕；又稱法庭判決已寫得很清楚，包括公開廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製歌曲，以意圖煽動他人犯分裂國家罪；具煽動意圖；失實地表述該首歌曲為香港「國歌」；或有意圖地指香港特區是一個獨立國家並擁有自身國歌。

至於音樂平台仍有《願榮光歸香港》可供人下載，他則認為此舉有法律風險。因法庭已規定不可協助他人散播，而平台在明知此歌會令人有不好的聯想時，仍然任由大眾欣賞，則會招惹嫌疑，坦言要「好自為之」。被問及如果有市民將手機鈴聲設定為該歌曲，是否應立即改掉，他亦認同應立即更改，又舉例指「搭搭下地鐵咁多人，突然之間響，好多人會聽到」，已屬公開播放的類別。