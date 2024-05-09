滲水辦去年接4.5萬宗求助　6成不予調查　議員呻電話打唔通

樓宇問題多多。中西區區議會今日（9日）舉行會議，會上多人關注滲水辦工作，有區議員問到有與滲水相關的求助個案與調查個案出現落差的原因，又直指「打咗（滲水辦電話）一星期都無辦法接通」。另有區議員關注樓宇更新大行動計劃會否恒常化。政府回應指求助個案與調查個案出現落差，是因為近年愈來愈多輕微滲水個案，又認為業主有責任去維修管理自己的物業，質疑是否適合利用政府資源協助私人財產維修。

中西區區議員劉天正關注滲水辦工作，指2023年滲水辦接獲4.5萬宗求助，當中2.7萬宗被列為不予調查個案，問到是因為「市民亂咁報」，抑或其他原因，令政府無法跟進，又促降低滲水位置濕度門檻。區議員馮家亮則表示過去不論居民、助理，甚至自己，曾一直致電滲水辦希望解決問題，然而「打咗一星期都無辦法接通」。

屋宇署署長余美寶指，不調查個案近年有上升趨勢，是因為愈來愈多輕微滲水個案，認為反映市民對滲水容許度有改變，降低濕度會更難找到滲水源頭，而目前技術降低濕度難以處理問題，但承諾會研究其他方法。

另外，區議員葉亦楠則問到政府能否將樓宇更新大行動計劃恒常化，余美寶指明白有市民很想得到政府的資助，去幫他們解決樓宇安全的問題，但她認為始終業主有責任去維修管理自己的物業，質疑是否適合用政府的資源 「不停咁樣話畀你聽，你唔使擔心啊，你座樓會有人，由政府嚟幫你畀錢給你去做呢」，認為需要思考相關間題。

區議員金玲問到有僭建物未處理好有新的僭建物出現的原因為何，又指部分大廈在進行消防改善工程時不獲承辦商配合，問到當局會否就承辦商過住的表現設黑名單。

對於有新僭建物產生，余認與為「宣傳教育不足」有關，當局未來打算修例在僭建物興建便立即控告，以增加阻嚇力。她又指歡迎區議員轉介個別不合作的承辦商。