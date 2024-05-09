連鎖補習社突停業　苦主群近千人　有家長已繳8000學費

本港連鎖補習機構Little Frog懷疑結業，已交學費恐難追回。學校自從本月起已沒開門，更有老師表示學校拖欠工資。補習機構對外宣稱內部原因需暫停營業，並表示會退回相關學費，但其後再無音信。受影響的家長建立聊天群組，已有近千人加入。有區議員表示，當前未能聯絡到有關負責人，且全部分校皆無營業。教育局表示收到過個別家長的求助，已向學校聯絡了解事件相關情況，目前正按照有關機制嚴肅跟進。

有學生家長指出，該補習機構在上個月開始已經以各種理由未能安排課程。另有家長表示，在上個月中時機構突然要求其提早繳交5月的學費，在其付款後卻得知學校已經開始拖欠職員薪金，其還從職員口中了解到當前學校的前景並不明朗。目前該機構在香港的全部分校皆已關閉。負責人亦聯絡不上，有部分家長已向執法部門報案。

元朗區議員司徒駿軒表示，近日已經收到多位家長求助，有關個案已經轉交相關執法部門進行跟進。司徒駿軒還表示，目前聲稱有關的家長和報稱被拖欠工資的職員已經建立「苦主群組」，有家長在群組中提到，學校在上個月已通知會暫停營業，重新營業後家長可選擇補堂或者退款，但原定五一假期後復課到現在也未有復課。司徒駿軒提到，在群組內的家長平均繳交了1,500港元至5,000港元的學費，更有家長稱自己報了多項課程，涉及學費達到8,000港元。另外，有學校職員表示自己已被學校拖欠薪金超過2個月會向勞工處尋求幫助。