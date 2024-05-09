中西區會討論垃圾徵費　環保署無按要求派員出席

政府早前將原定4月1日開始的垃圾徵費計劃押後至8月1日實施，並推行先行先計劃，聲稱要收集意見和了解政策的落地情況。惟中西區區議會今日(9日)舉行會議討論有關垃圾徵費問題，環保署竟未有派員出席。

中西區民政專員梁子琪指秘書處在會前已要求環境保護署出席會議，但「署方表示未能派員出席」，秘書處會將區議員意見記錄在案轉交環保署，要求環保處提供書面回應。

區議員楊學明指自己早前問到綠展隊服務情況，當局指己覆蓋當區70%。然而他就自己接觸的居民指沒有接觸到綠展隊，「唔知我哋係咪就係嗰30%」。又指2年前環保署在立法會上已承諾，會成立綠展隊協助處理市民可能遇到垃圾徵費問題，坦言「睇唔到有啲咩實質進展」，直言到現在都不清楚政府如何協助三無大廈；批評環保署將所有事情「推畀先行先試計劃」。但質疑實際上環保署在推動垃圾徵費時，立法前已在三無大廈等地推出先導計劃，環保署當時亦指計劃成功，會減少垃圾棄置，但「實質到依家話我哋又再整過先行先試」。

另一議員楊開永則指中西區就垃圾徵費「動靜唔大」，設施不見有增加，促當局有新方案要盡早通知居民。