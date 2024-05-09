利用大型空氣淨化機販運K仔　1男被捕檢940萬元貨

執法部門早前接獲線報，經展開深入調查及分析後，鎖定葵涌一個工廈分租單位，相信被販毒集團用作接收及拆卸透過貨運模式運送的毒品。人員於昨日(8日)下午展開行動，在工廈單位外截查一名本地男子，其後人員在單位內檢獲2包共重1.8公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，一個被工具切開逞圓柱形的金屬過濾器，以及切割及包裝工具。現場有一部大型空氣淨化機，機身附近有11支相同的金屬過濾器，經檢查後，人員發現金屬過濾器內共有19.8公斤「K仔」。調查相信販毒集團將毒品倒入金屬過濾器，然後重新裝好。人員以「販運危險藥物」罪拘捕1名姓鄧(26歲)男子。行動中，檢獲毒品共重約21.6公斤，市值逾940萬港元。

販毒集團不惜成本，以大型空氣淨化機由歐洲透過貨運模式運抵本港，並將毒品混入原廠機身金屬過濾器內，以圖如目混珠逃避執法人員追查。貨物運抵本港後，以正當的物流業，將毒品運至毒品儲存倉，人員相信已成功阻止毒品流入市面。

據悉，被捕男子報稱無業，因欠債約20萬元，為了數千港元的報酬及抱以「搵快錢」的心態鋌而走險。該名男子被控一項「販運危險藥物」罪，將於明日西九龍法院提堂。