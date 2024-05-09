綠惜地球今向立會遞公開信　指垃圾徵費不宜擱置

垃圾徵費在近月引發社會不少討論，有意見認為應擱置或延期實行。綠惜地球今日(9日)向立法會提交公開信，指垃圾徵費不宜束之高閣，當局須把握8月1日的機會，向前踏出重要一步，分階段實施垃圾徵費，並好好把握6個月的適應期，全面加強社區的準備。

綠惜地球在信中另就垃圾徵費向政府表達一系列建議，包括認為參與的政府部門須提出公開減廢目標，明確把廢物量在12個月內減少至少一成，並把相關處所的人手開支和管理成本公開予公眾參考。而實行期間，環保署亦應每月向立法會環境事務委員會成員匯報實施進度，確保準備達標。

綠惜地球另建議政府，在適應期內鼓勵工商業、民間機構、屋苑等參與首階段垃圾徵費，而參加處所亦應得到政府的肯定和表揚，例如考慮派發指定垃圾袋予自願參與的處所，每戶每月可取得15至20個指定垃圾袋，為期3個月。

綠惜地球又認為當局需改良宣傳目標手法，將重點放在「惜物減廢」上，避免在罰則和收費上著墨過多，並且明確提出在生活上可行的減廢做法，鼓勵大眾參與減廢運動，而非以責難和懲罰方式向民間施壓；並就垃圾徵費成立反應小組，仔細掌握輿情，以及善用「大嘥鬼」、「清潔龍阿德」等吉祥物的社交媒體專頁，及時澄清坊間誤解。