車內姦17歲處女囚5年3月　足球員上訴遭拒

曾效力港超聯球隊，現為丙組球會駿達的門將葉嘉宇，2021年駕駛私家車接載剛認識不久的17歲處女到大潭後，涉嫌在車上強姦對方。葉事後被控一項強姦罪，他不認罪在高院受審，結果被裁定罪成，判囚5年3個月。他不服定罪，向高院提申請上訴許可，以及上訴期間保釋。法官今（9日）頒判詞，認為葉嘉宇的上訴理據沒有合理可供爭辯之處，拒絕批出上訴許可，亦拒絕讓他保釋。

26歲上訴許可申請人葉嘉宇，任職足球員。控罪指他於2021年3月11日，在大潭強姦當時17歲的女事主X。據19歲的X在審訊時供稱，案發前5天，在小西灣海邊與朋友們聊天散心時，認識在該處釣魚的申請人。案發當晚，申請人約她食晚飯，並駕車接她到西灣河太安樓買食物，又稱要找「靚啲嘅地方」用膳。X以為會到附近的小西灣海邊，申請人卻駕車至大潭，結果在車上遭申請人強姦，並遭奪去其初夜。及後申請人要求X替他口交，X稱因「想快啲完成呢件事」，最終亦有替申請人口交。

去年9月，陪審團裁定申請人強姦罪成，法官引述X創傷報告指，事主事後患有創傷後遺症，需接受心理治療，判申請人入獄5年3個月。同年10月，申請人向高院申請上訴許可，指出原審法官應讓陪審團考慮，申請人或相信X同意與他進行性行為。不過高院法官指，申請人沒有作供，裁決取決於陪審團是否相信事主的供詞，何況申請人的辯解並非他錯誤相信X同意性交，而是兩人沒有發生過性交。綜合所有因素，法庭拒批上訴許可，亦拒絕讓他保釋。

案件編號：CACC 185/2023