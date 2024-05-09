勞動節打擊黑的白牌車等交通違規　拘13司機拖走56輛車

因應勞動節假期，為提高公共服務車輛接載市民及旅客的服務質素，改善訪港旅客在留港期間的旅遊體驗及維持交通暢順，執法部門於4月24日至5月8日期間，展開代號名為「駒始」及「破繭」的執法行動，以打擊涉及公共服務車輛的違規行為、以汽車作非法載客取酬（俗稱白牌車）的違法行為及阻礙旅遊巴上落客的違泊行為。

行動中，人員針對的士違規行為拘捕了一名37歲男子及發出60張傳票，涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。針對白牌車及其相關罪行方面，人員共拘捕了12名年齡介乎28歲至66歲男子，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「駕駛時沒有第三者風險保險」及「招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛」。

人員於行動中就公共服務車輛違規事項一共發出1,271張違例行車定額罰款告票，並將53架涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛拖往扣留中心作進一步檢驗。就導致交通阻塞的違泊車輛特別是阻礙旅遊巴上落客的違泊行為，人員就相關違泊的事項發出22,816張違例泊車定額罰款告票，並拖走3輛嚴重阻塞交通的車輛。

此外，執法部門於1月派員喬裝乘客，以涉嫌濫收車資（較原有車資高出約1.5倍及4倍）及其他相關罪行拘捕兩名的士司機。