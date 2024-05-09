被問泰國嫖妓及感情關係　黃振強情緒激動哭泣需休庭

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（9日）在高等法院續審。已認罪的黃振強續以從犯證人身份作供，辯方問及泰國嫖妓、感情關係時，一度情緒激動，要由懲教人員抬返囚室。

黃振強指今續指受辯方大狀盤問。庭上透露，黃振強曾形容應酬眾多金主、「家長」很累，好像「做鴨」。黃承認，與「屠龍小隊」隊友到泰國旅行時曾經嫖妓，又承認與名為「閃燈隊」的勇武示威隊伍隊長發生曖昧。不過，黃否認因感情壓力而嗜賭。另外，辯方質疑黃振強「度身訂做（tailor made」作口供，黃不同意。審訊期間，黃振強一度情緒激動哭泣，法官需要休庭。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。控罪串謀者包括黃振強。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023