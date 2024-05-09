流感確診率創今年新高　再多一6歲男童死亡　11日奪32命

流感愈來愈惡，衞生署衞生防護中心的最新監測顯示，本周再有一名6歲兒童感染甲型H1流感後併發腦病變死亡，是今年第4宗兒童感染流感後死亡個案。而社區的流感確診率亦按周大升近4個百分點，無論流感確診率、入院率及定點普通科門診流感樣病例，3項數據均創年初踏入冬季流感高峰期以來最高！

衞生防護中心最新監測數據顯示，中心於第18周(4月28日至5月4日)共收集10,644個呼吸道樣本中，1,548個驗出流感病毒，比率達14.54%，比前一周大升3.91個百分點，已連續第5周錄得上升，創今個高峰期以來的新高；已分型的檢測中，甲型H1流感佔1,303株，佔比達89%，甲型H3流感則佔9%。同期的公院入院率為每1萬人口0.845宗，其中0至5歲組別入院率達每1萬人口5.073宗，兩者均創高峰期以來新高。

另外，同期定點普通科門診流感樣病例為每1,000個診症14.1宗，不但比前一周上升，以創今個流感高峰期以來新高。

中心亦披露，過去11日（4月28日至5月8日）錄得65宗嚴重個案，當中32人死亡，包括一名6歲男童，他上周六（4日）起發燒及流鼻水，並向私家醫生求醫，周一（6日）因徵狀惡化，被帶到威爾斯親王醫院求醫，臨床診斷為甲型H1流感併發腦病變，及後不治，是今年第4宗兒童感染後死亡個案。