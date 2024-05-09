今年3宗電力驟降多涉天氣等外在因素　1月份意外因組件肇禍

電力驟降近一兩年頻頻出現，每次都會導致過百宗困𨋢及多處火警鐘誤嗚。為釋公眾疑慮，中電今日(9日)就交代有關電力驟降應對安排及原因。公司表示，去年曾發生9宗電力驟降事件，而單單今年亦已有3宗，最近一次為上月初。輸電及供電業務部北區總監劉浩然指，電力驟降原因絕大部分為外在因素，例如天氣、輸電設施周遭的樹木、工程等；而公司亦已安排加置避雷器、修樹團隊等減低情況發生，也有諮詢團隊為大廈提供意見。

根據公司資料，大部分情況只會出現0：1秒，一般市民只會發現燈光轉暗或閃爍，而火警鐘亦有可能誤嗚。不過部分對電壓敏感的電力裝置，例如升降機及扶手電梯則可能因自動保護裝置而暫停運作。上月初的事故中，半小時內就已有近130宗市民被困升降機事故。

劉浩然強調，電力驟降並不等於停電。全港有近7萬部升降機，根據政府守則，在2009年後安裝的升降機須設有電力驟降後自動復原裝置，讓升降機於電力驟降後，自動檢查運作是否正常，然後恢復運作。若電梯沒有自動恢復裝置，則要由大廈安排專業人員重啟電梯。他表示，電梯本身沒有配備有關裝置，亦可加裝外置設備，可達致同樣效果；而公司也有成立專業諮詢團隊，為客戶及大廈法團提供建議。

劉又強調公司供電穩定程度極高，但由於近3成輸電塔設於戶外，會受到天氣、樹木影響，而設於山坡或地底的電纜亦會因附近工程而導致電力驟降，因此公司已設立團隊檢查並修剪電塔周遭樹枝，以及巡視輸電設施鄰近工程。不過根據中電早前呈交立法會文件顯示，1月份青衣電力驟降事件就因組件問題，並非由外在因素導致。