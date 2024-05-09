法國時尚展涉300件宮廷服飾反映潮流演變　部分藏品亞洲首展出

香港故宮文化博物館6月將舉辦大型特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」(「法國百年時尚」展覽)。將展出超過300件巴黎博物館的典藏，包括從18世紀末至20世紀初的法國服裝、珠寶與配飾。展品展現了法國時尚百年來的演變。香港故宮博物館表示，此次展覽幾乎所有展品均是首次在亞洲展出，甚至有部分展覽品從未在巴黎或法國以外展出過。

此次展覽將分為5個單元，呈現1770年代至1910年代法國服飾史，展示當年法國男性和女性在不同時間及場合的穿戴組合。將以宮廷禮服作為開場，展示法國貴族如何通過服裝展示地位。另外，還有頗具時代特色的巨大鳥籠型硬質裙撐，塑造了當時貴族女性的細腰和身材，展現華麗服裝背後為當時女性帶來的愉悅和痛苦。展品中還有一件18世紀男性貴族的外套，採用了法國絲綢面料製成，其紋樣模仿了當時在法國屬於奢侈品的中國絲綢，可以了解到當時中法之間的文化交流以及中國絲綢對法國時尚設計帶來的靈感。

香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示，十分榮幸能成為亞洲首間展示巴黎時裝珍藏的博物館，希望能透過這些珍貴藏品以及背後的故事，吸引訪客對法國服飾史的興趣，並了解法國百年時尚對全球時尚、設計的影響。

展覽將於6月26日在博物館展廳9正式開放予觀眾參觀，展期至10月14日。此特別展覽門票(包含參觀博物館其他專題展覽展廳)的成人門票票價為港幣150元，特惠門票為港幣75元。