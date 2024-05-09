東方舉檢YouTube 10淫片　再有2影片暫評3級皆未下架

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構(下稱「東方」)繼去年底後，今年初開始不遺餘力地就以上多個問題，分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中於4月26及5月3日(第13及14度檢舉)共舉報10條涉及色情及不雅的影片。淫褻物品審裁處今日(9日)公告，今次東方檢舉的影片中，首度有兩條影片評為暫定類別第III類別(淫褻物品)，除其中一條未評級前已下架外，其餘均為第II類(不雅物品)。兩條第III類別影片均為音樂特輯，分別涉及赤裸女子取出另一裸女血淋淋的心臟，以及有女巫強行取出赤裸孕婦的胎兒，影片予人惡心及不安之感，惟東網記者今日發現兩條影片皆未下架。

東方最新於4月26日及5月3日，合共向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉10條不雅影片。兩個日子各5條影片中，都有一條影片被淫褻物品審裁處暫評為第III類別(淫褻物品)。無獨有偶，兩段影片都涉及血腥畫面，均為意識不良的音樂影片。當中，4月26日的影片是一段名為「羊頭惡魔」的音樂特輯，十分恐怖及詭秘，多名全身赤裸的女子在魔鬼附近作法，有裸女一刀插向另一名女子的心臟，取出血淋淋的心臟。

至於5月3日被暫評為第III類別的音樂特輯，在強勁音樂節拍下，一名女巫為一名孕婦施行巫術，該孕婦被迫全裸露出乳房，痛苦地躺着，女巫以一把雞腳造型的刀割開她的肚皮，然後以其恐怖的手插進孕婦的肚內，強行取出胎兒，胎兒還連着臍帶，血淋淋的畫面相當嚇人，令人深感不安。

按《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款100萬港元及監禁三年。

至於其餘舉檢影片，即使涉及裸露畫面，一如既往皆被評為第II類別(不雅物品)，除了5月3日其中一條已經下架外，其餘全部影片至今仍能觀看。當中，4月26日的4條影片，包括女子綑綁男子雙方糾纏並脫衣至赤裸、多名赤裸美女在鏡頭前彈樂器及跳舞、赤裸金髮美女躺在玻璃台上擺出撩人姿態，以及多名赤裸男女一同踩單車，胸部、陰部及陽具任睇。

而5月3日被評為第II類別的影片，包括性感女郎裸露乳房隔並隔着內褲撫摸下體、裸露乳房的女郎在音樂特輯中與男歌手近距離接觸以及長髮美女脫去全身衣物後被進行恐怖宗教儀式。上述兩次檢舉東方均有致函立法會投訴，電影報刊辦指立法會資訊科技及廣播事務委員會已把有關投訴轉介政府當局跟進，即又交回電影報刊辦跟進。