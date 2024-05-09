平機會過去5年接7宗投訴　推《導盲犬指南》促保障使用者權利

早前網上流傳一名視障人士帶導盲犬搭港鐵期間遭老翁歧視指罵的片段，反映公眾對導盲犬的認識仍有待提升。平機會今日(9日)推出《導盲犬：實用指南》，內容包括介紹導盲犬的定義和識別方法外，又引述導盲犬使用者的正面及負面經歷，列出給不同界別持份者包括交通、餐廳及酒店、處所管理人及僱主的實用資料，以保障導盲犬使用者在各公共領域的權利。

平機會諮詢本地導盲犬服務機構和與4名視障人士訪談後發布《導盲犬：實用指南》，詳列給不同界別持份者的實用要訣，例如為導盲犬使用者提供合理便利、培訓員工提高他們對導盲犬的認識等。《指南》又建議鐵路營辦商教導乘客為導盲犬使用者預留空間、的士司機開車前留意導盲犬和使用者是否舒適，如檢查通風和溫度是否適合等。

平機會表示，期望可加強各界對導盲犬的認識，提高他們對導盲犬使用者及導盲犬的接納，在參考過其他司法管轄區對導盲犬的法律保障和香港的相關資訊，諮詢本地導盲犬服務機構、視障人士和機構後，製作有關《指南》。

平機會續指，過去5年共接獲7宗視障人士投訴，因攜同導盲犬而不獲提供服務或被拒進入處所，或在求職過程中遭受歧視。平機會強調，香港現行的《殘疾歧視條例》禁止基於殘疾而直接或間接歧視殘疾人士，在沒有充分理據的情況下歧視殘疾人士使用導盲犬，可能屬於違法。