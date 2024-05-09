南區區會召開會議　議員關注外傭跳工及職安健等問題

勞工處處長今（9日）到南區區議會簡介勞工處不同措施，多位議員表示外傭跳工問題嚴重，希望政府有實際措施控制外傭無故跳工；亦有議員關注職安健、隱形加班等問題。

南區區議員梁進表示外傭跳工問題嚴重，而自己也深受其害，詢問當局應如何監管仲介，又指有很多個案顯示外傭驗身造假，來到發現有長期疾病，但由於在合約內不能解僱，導致僱主需承擔風險。另一區議員蕭煒忠詢問會否有實際措施控制外傭無故跳工，如跳工後需要7日內離港、兩年內不能來港等。

勞工處處長陳穎韶表示外傭在疫情跳工情況多，不過個案由過去2000多宗下跌至目前500宗，認為現時措施有成效、阻嚇性大，亦鼓勵僱主舉報，隨後入境處會對相關人士有更嚴格把關，又指2020至2024就職業介紹所教唆外傭跳工情況進行200多次突擊巡查。

針對職業安全，陳指有意外發生時「難過之餘好忟憎」，認為只要相關人士各司其職就可以避免，又指未來再改「十次百次」法例如不跟隨都沒有用，因此要做好宣傳教育。

區議員林詠欣則指出現時職場存在隱形加班問題，但勞工法例對隱形加班沒有明確保障，有調查現時6成半受僱人士下班後仍須回覆信息，詢問會否開設法例正視問題，展開研究時間表。另一區議員陳榮恩則詢問極端天氣下工作會否納入勞工保障。

陳穎韶表示隱形加班的法例修訂並非簡單的事情，因標準工時是困難議題，希望僱主員工「有商有量、互諒互讓」，又指5月初就惡劣天氣修訂惡劣天氣及極端情況下工作守則，認為難以一刀切在極端情況下所有僱員都不能開工。