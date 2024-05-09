屋邨衞生問題惹關注　房署指會多方面持續監察

南區區議會今（9日）舉行大會，會上房屋署簡介2024/25年度港島南區地區工作計劃，包括持續監察屋邨內衞生黑點、鼠蹤監察、針對餵飼野鴿黑點措施、與屋邨各持份者進行聯合清潔行動等。

房屋署表示將保持屋邨清潔及環境衞生，推廣環保意識，如持續監察屋邨內衞生黑點及公眾地方並加強消毒和清洗，以防止鼠患、蚊患及流感等疾病的傳播；在鼠患較嚴重的地點，利用網絡錄像監察系統，配合系統上的動態感應器作鼠蹤監察，以提升夜間監察及滅鼠的成效；繼續與屋邨各持份者進行聯合清潔行動；採用「流動數碼閉路電視系統」，安裝在經常出現高空擲物的黑點附近，監控高空擲物黑點；針對在屋邨內有野鴿聚集的黑點，加強消毒清潔、不定時進行執法行動、邀請相關政府部門到屋邨進行宣傳和教育活動等，以減少野鴿聚集及打擊餵飼行等。

另外，房屋署表示會透過各種溝通渠道如屋邨通訊、夥拍非政府機構舉辦活動等，向公屋居民推廣廢物源頭分類和乾淨回收，為日後都市固體廢物收費全面實施作好準備。

南區區議員張偉楠表示華富邨華泰樓為嚴重的高空擲物黑點，且野鴿入屋在田灣邨華富邨均有出現，署方指會在相關地點安裝攝錄機，也會張貼不同告示提醒不要餵飼野鴿等行為。