入境處將舉行兩天招聘體驗日　今日起接受網上報名

入境處公開招聘入境事務主任，並由5月14日開始接受報名。入境處將於5月18(周六)及19日(周日)，一連兩日在屯門青山灣青山公路82號的入境事務學院舉行招聘體驗日，活動內容包括招聘講座、體能測驗工作坊、小組討論工作坊及即席演講體驗(英語)、參觀訓練設施及入境處投考攻略。

5月18日的招聘體驗日分上下午共2場，分別是上午9時30分至中午12時30分，下午則由2時正至下午5時，而19日則有上午1場。入境處指招聘體驗日可讓參加者為投考入境事務主任做更充分準備。參加者可選擇自行前往入境事務學院或乘搭免費穿梭巴士由荃灣及紅磡港鐵站往返學院。如需要免費穿梭巴士服務，請於網上登記時預約。