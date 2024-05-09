「450萬黃昏戀」主角疑住公屋　消息：部門正調查是否涉濫用公屋

當局正全方位打擊濫用公屋，2023/2024年度收回超過2,700個疑被濫用的公屋單位。日前有節目報道一名76歲何伯因與46歲內地女子閃婚，而與子女決裂的事件，這段被戲稱為「450萬黃昏戀」的事件驟成城中熱話。不過，兩名當事人高調談愛及資產後，被揭愛巢疑在公屋，引發違規居住公屋的疑慮。據悉，有關部門正調查是否涉濫用公屋。

根據兩人在節目上談及的資產，何伯聲稱與女兒的聯名戶口被提走近450萬港元；他亦曾贈現任太太、即46歲女子逾20萬港元結婚禮物；而新何太接受訪問時穿金戴銀，身上各種珠寶網傳總值超過30多萬元。若按申請公屋的資產上限，二人家庭資產為387,000港元，有人披露的資產已不符規定。

就網上有傳，涉事人居於他人的公屋單位內，房屋署的「刪除/增加家庭成員」規定，公屋租約規定，每個公屋單位只供戶主和名列在租約上的家庭成員居住，若家庭狀況有所改變時，戶主必須立即通知所屬屋邨辦事處／分區租約事務管理處，以便房屋署按現行政策處理其個案。

同時，按照「批出新租約政策」，有關的租約亦可批予在單位內居住的其他認可成員，但他們須接受「全面經濟狀況審查」（包括入息及資產審查）及「住宅物業權審查」，以釐定他們批出新租約的資格及應繳的租金水平。