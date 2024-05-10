議員倡重推公屋租置　只許房委會回購以防圖利

儘管入住公屋被稱為「人生勝利組」，但置業仍是不少公屋戶的夢想。議員鄧家彪表示，重推「租者置其屋計劃」的話題近日又再浮出枱面，他認為計劃一旦重推，可供出售的租置單位只能由房委會回購，而不可在市場上放售，以杜絕有人藉轉售租置單位來圖利，以及解決管理上的難題。

雖然租置計劃讓公屋戶以低廉價錢購買居住單位，但現實是後悔購買公屋者亦大有人在。鄧家彪說可供出售的租置公屋其樓齡一般約20年，購入之後10年樓宇設施開始陸續老舊，可是維修或汰換又往往牽涉利益問題，隨時惹來好多拗撬，法團成員一有猜疑就好難運作。儘管如此，不少家庭入住公屋一段日子後由於子女投身職場，入息上限隨時觸及「富戶」界線，若可購買自己租住的單位則可免除入息資產審查的煩惱。

另一方面，不容轉售租置單位圖利乃社會共識，因此他主張一旦重推租置計劃就要採取新形式，可供購買的公屋單位不可在市場公開放售，只能由房委會按地價和折舊回購。換言之，公屋戶只是購買租置單位的永久居住權，由於並非真正的私人業權，故此沒有成立業主立案法團的必要，樓宇管理歸由房委會主導，避免出現目前租置公屋的管理亂象。

對於租置單位只許房委會回購的主張，鄧家彪認為雖可確保「住房不炒」，但仍需社會討論，而由他擔任召集人的智庫組織治港新政，將於下周四在都會大學舉行青年交流活動，邀來議員同事和房屋局官員等，討論如何完善置業階梯，以提升青年人的獲得感、幸福感和安全感。