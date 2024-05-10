東方日報A1：精準扶貧無下文　95萬基層未脫困

貧富懸殊是本港社會一個大患，政府早在十幾年前開始扶貧，但至今本港貧窮人口仍高近100萬人，平均每7人便有一個活得捉襟見肘。立法會福利事務委員會下周一（13日）開會，港府年初提出要「精準扶貧」，但至今未見具體框架，勞工及福利局提交的文件顯示本港需要精準扶貧的對象有95萬人，包括來自劏房戶的21.4萬人、來自單親戶的21.3萬人，及55.5萬名老人，政府談到扶貧工作時，提到會從微觀角度為相關精準扶貧項目制訂績效指標，即制訂類似「扶貧KPI」的指標，以評估和比較受惠人士於計劃前後的變化。有議員支持政府制訂KPI，但促政府保留以「貧窮線」作宏觀指標，監察本港整體貧窮狀況。

勞福局提交立法會的文件提到，本港現時居於劏房戶的人口約有21.42萬人，當中逾七成劏房戶為一至二人住戶，人口較年輕，18歲以下兒童的比例為18.9%，高於整體的13.8%；此外，約四分之三劏房戶為在職住戶，但他們的學歷較低，約四成僅具初中及以下教育程度，近八成人均從事較低技術職位。

至於21.3萬名單親戶中，逾四分之一住戶有兩名及以上兒童，近四成半為18歲以下兒童，比例高於整體有兒童住戶，其中約五成為12歲以下兒童。而在1.83萬戶非從事經濟活動的住戶中，逾八成住戶只有單親家長及其兒女；逾七成需依靠綜援維持生活，反映部分單親母親或因需要照顧子女而未能全面投入工作。

文件又提到，本港長者住戶達38.26萬個，涉及約55.53萬人，當中近八成為退休長者，故大部分住戶均沒有從事經濟活動，並正依靠政府現金福利。文件又指，現有9,500長者戶居於劏房，居住環境惡劣。

政府在文件中交代多項精準扶貧項目，包括「共創明『Teen』計劃」、「社區客廳試行計劃」、「在校課後託管服務計劃」、起動「地區服務及關愛隊伍」等。

勞福局又談到貧窮線怎樣制訂，指以「貧窮線」作為量度住戶收入的單一指標，會致貧窮情況或被高估，而按「相對貧窮」的概念制訂「貧窮線」，無論扶貧工作的成效如何，必有住戶因「相對貧窮」而處於「貧窮線」以下，又會有「愈扶愈貧」的錯覺。因此，政府會從微觀角度為相關精準扶貧項目制訂績效指標（KPI），評估和比較受惠人士於參與計劃前後的變化，以補足從宏觀角度監察扶貧工作的進度和成效。

議員周小松歡迎當局計劃制訂績效指標，認為有助在短期內評估貧窮措施的成效，但建議政府制訂指標時應好好拿捏平衡，避免將要求訂得過低，以免日後深化或調整政策時出現誤差；此外，政府應保留以「貧窮線」作宏觀指標，監察本港整體貧窮狀況。

本港需精準扶貧的對象人口高近百萬人，對於劏房戶及長者如何界定扶貧成效，周認為，政府可按扶貧項目介入後，實際脫離劏房的戶數評估劏房居民是否脫貧；長者住戶則可從生活各項指標，評估政策介入後其生活質素有否改善；單親戶亦可在政策介入後，以其子女的學習條件有否改善等指標作評估。

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