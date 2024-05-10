周達權庭上披露　有《蘋果》員工建議廣告「主打黃絲小店」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（10日）在西九龍法院（暫代高院）續審。前壹傳媒高層周達權續以特赦證人身份出庭頂證黎智英。庭上披露，有《蘋果日報》員工提議，廣告上可「主打黃絲小店」，原因之一是這些客戶不怕梁振英。周達權作供完畢。

審訊今踏入第74日。辯方先補充盤問周達權。辯方指，「飯盒會」上，不曾討論過《自由之夏》刊物，周說「不記得」。辯方續指，「飯盒會」上沒有討論過「一人一信救香港」行動。控方之後覆問周達權 ，並展示通訊軟件「Slack」一個名為「港蘋紙廣告」的群組，群組成員包括黎智英、周達權、壹傳媒行政總裁張劍虹等。周達權指不知道是誰創立此群組。

據群組對話截圖顯示，有《蘋果》銷售部員工說，「短期主打黃絲小店，或許也是一條出路」、「好處是比較有彈性，這些客戶亦不怕梁振英」、「以優惠價錢給予小店」，黎智英回答說「好，到時討論」。另外，周達權透露，2020年8月他被捕後，曾經提供手機密碼給執法部門，但之後獲告知密碼不正確。周稱，他只得這組密碼，不知道無法開啟的原因是什麼。

控方之後讀出證人書面供詞。首先是城市大學法律學院教授王貴國，他以專家證人身份就美國制裁中港或敵對行為，及所帶來的法律後果等作供。據王貴國指，美國2020年曾推出《香港避風港法案》、《香港自治法案》等，制裁中港官員，包括前特首林鄭月娥、現任保安局局長鄧炳強等。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022