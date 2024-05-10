YouTube色情血腥片未收斂　東方第15度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，今日(10日)第15度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及盡快正視事件。

第1條影片關於人體彩繪，金髮女郎全身赤裸裸站在室內，讓一個男人用工具在自己身上塗上顏料及圖案，主要為她的下半身上色，惟她卻全程都裸露乳房，而男人在為她彩繪時，也近距離接觸她的陰部，其後女郎在海邊展示其類似人魚的腳部，同樣全程裸露展示胸部。

第2條影片是女模特兒的專訪，影片介紹她的工作，她介紹自己試過同時間有多個男友，除了需要穿着性感內衣拍攝造型照外，影片中段開始，展示她需要拍攝裸照，有時要泡在水中，有時就躺着，鏡頭多次近距離特寫她的乳房，亦有鏡頭刻意影着她的下體，意識不良。

第3條影片為一雜誌拍攝硬照過程，多名不同種族及膚色的女模特兒，裸露身體進行拍攝，有人手持弓箭拍攝造型，但影片就多次特寫各女模特兒的乳房及下體，而拍攝的場所內也包括多名男性在內，女模兒被要求擺出不同姿態。

第4條影片是多名女子拍攝各種造型照過程，包括在沙灘上赤裸上身，裸露乳房狂奔，也有女子在另一場景抱着動物拍照。她們主要裸露胸部，下身有穿內褲，但影片後段就顯示有女模特兒全身赤裸裸地拍攝硬照，擺出各種撩人姿態，部分動作有挑逗成分。

至於第5條影片聲稱為示範影片，片中兩名女郎在攝影師指導下，拍攝各種造型照，開初只有其中一名女子需要赤裸上陣拍攝，其後另一名女子也在鏡頭前脫至全裸，並倚着柱子擺出各種姿勢，期間不但拍攝到她們的乳房，部分畫面亦有拍攝女子的下體。