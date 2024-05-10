港大醫科新課程增助理實習醫生培訓　集中癌症課程應對人口老化

港大醫學院昨日(9日)宣布將「革新」醫科課程，今年10月起實施。革新內容包括臨床見習課程，港大醫學院表示，新制下助理實習醫生的學習將為畢業成為實習醫生做準備。新制還將整合醫科生的課程，使學生學習體驗會更好。另外，還統合了癌症治療的學習，應對人口老化。

港大醫學院新醫療課程將重新編排4至6年級生的臨床見習課程，將適用於今年9月份入學的學生。這批醫學生將在5年級下學期起擔任助理實習醫生，到各個專科病房學習。港大醫學院助理院長李珮華表示，新制下的學生將學習如何撰寫報告、病例並能參與照顧病人，但助理實習醫生不能參與醫療程序。

當前港大醫學院的學生會在第四年起經歷3輪見習課程。4年級要參與27周的見習課程，5年級則要參與24周的見習課程。兩者同樣包含內、外及其他專科知識。在實行新制後，會將原本的課程調整成48周的基礎見習培訓，包含16周外科、16周內科、8周生命周期以及8周癌症醫學。原本的第三輪專科見習課程則調整為49周的助理實習醫生培訓。首批助理實習醫生將在2026年誕生，學生會提早一年成為臨床團隊的一員。

李珮華表示，在以往的課程中學生學習的內容相似，新整合後的課程可以讓學生的體驗更好。另外，她還指，為應對本港人口老齡化的問題，將原本分散在各科的癌症治療統合為8周的課程能讓學生更清楚及了解如何治療癌症。