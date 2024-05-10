平機會推導盲犬實用指南　加強各界認識及接納程度

早前網上流傳一名視障人士帶導盲犬搭港鐵期間，遭老翁歧視指罵的片段。平機會推出實用指南，以加強各界認識導盲犬，提高對使用者及導盲犬的接納程度。平機會行政總監朱崇文表示，很多時候市民不知道甚麼是導盲犬，或不知道如何對待導盲犬，指南將教授如何識別，亦會寫明工作中的導盲犬，以及穿着紅色或橙色背心的訓練犬。

朱崇文今早(10日)在電台節目表示，年輕人對導盲犬更加了解，指南將提醒在交通工具、餐廳或僱主等方面，如何為導盲犬提供便利，例如小巴司機應在可行情況下，允許視障人士攜帶導盲犬上車，並預留最後一排座位的單邊位給他們使用，避免影響通道。

至於的士方面，他指假若有拒載或額外收費出現，或當中有爭拗，可能涉及間接歧視，因為導盲犬屬於協助犬，拒絕接載或致視障人士使用不到服務。僱傭方面，如僱主聘用員工需要導盲犬協助日常生活或上班，而公司地方較大的話，希望可提供適當空間予導盲犬。

朱崇文說，平機會過去5年收到7宗視障人士投訴，其中4宗透過調停成功解決、1宗是有關方面私下解決、1宗表示毋須跟進、另外有1宗因為個案未必符合法例條文而終止跟進。他指，調停個案的結果，主要是有關方面作出道歉或改變相關政策。